¡Atención viajeros! No hay salidas de viajes interdepartamentales

Desde la Terminal Metropolitana de El Alto vive una situación crítica este viernes debido a los bloqueos que continúan afectando la circulación hacia diferentes puntos del país. Por tercer día consecutivo, no hay salidas desde la terminal, ni hacia el interior del país ni hacia destinos internacionales.

La presencia de los bloqueos ha dejado vacía la terminal, con las ventanillas de las boleterías cerradas y sin la venta de pasajes. Los pocos pasajeros que aún se encuentran en el lugar esperan con incertidumbre la resolución de los bloqueos que afectan las principales carreteras hacia Oruro y otros destinos del país, así como rutas internacionales.

Bloqueos en diferentes puntos

Según informó el oficial Mamani, las salidas permanecen suspendidas por los bloqueos en distintos puntos de la ciudad y las carreteras principales. En la zona de Desaguadero, en la carretera Oruro-La Paz, y hacia el Desaguadero, no se permite el paso de vehículos, lo que ha dejado a la terminal completamente desierta.

"Informarles que hoy día más no hay salidas, persisten los bloqueos en diferentes puntos. Las boleterías están cerradas y hay unos cuantos pasajeros esperando la pronta posible resolución del bloqueo," comentó el oficial de la policía

Un panorama desolador en la terminal

El reporte destaca que la terminal está vacía, con pocas personas buscando pasajes debido a la falta de salidas. Los pasajeros han tenido que cancelar sus planes de viaje, mientras que las empresas de transporte no están operando por la interrupción de la circulación.

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