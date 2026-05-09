Autoridades y sectores llegan al Gran Encuentro Nacional en Cochabamba

El ambiente en las inmediaciones del Hotel Cochabamba es de máxima expectativa y rigurosa vigilancia. A menos de una hora para el inicio formal del Gran Encuentro Nacional, el registro de participantes ya está en marcha bajo un estricto control de listas y un despliegue de seguridad que ha transformado la zona en un búnker diplomático.

Arribo de figuras clave

Desde tempranas horas, diversas autoridades de peso político han hecho su ingreso al recinto. Entre las presencias más destacadas que ya se encuentran en el lugar resaltan:

Han arribado el Gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y el Alcalde de la capital cruceña, Manuel 'Mamen' Saavedra, consolidando la presencia de la delegación del oriente boliviano en la mesa de diálogo. También, sSe confirmó la llegada del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, cuya participación añade una dimensión de debate político nacional al encuentro.

Además, varios ministros de Estado ya se encuentran en el hotel coordinando los detalles técnicos antes de la apertura.

Dos anillos de seguridad

El Gobierno ha dispuesto un fuerte resguardo policial para garantizar el desarrollo del evento sin interrupciones. Actualmente, existen dos anillos de seguridad que restringen el acceso; solo las personas debidamente acreditadas e invitadas pueden trasponer el perímetro tras verificar su identidad en los puntos de registro.

"En este momento se realiza el registro correspondiente mediante lista para el ingreso ordenado de las autoridades", informaron fuentes en el lugar, destacando la gran concurrencia que ha desbordado las previsiones iniciales.

Aunque la agenda inicial sugería un arranque más temprano, se ha confirmado que el evento como tal está previsto para iniciar cerca de las 10:00 de la mañana. Se espera que el Presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegue minutos antes de esa hora para brindar el discurso inaugural que dará inicio oficial a la cumbre por las reformas estructurales del país.

La transmisión de este encuentro, que busca definir el futuro institucional y económico de Bolivia, podrá seguirse en vivo a través de las pantallas y plataformas digitales de Red Uno.

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