Bloqueo en San Julián: dan cuarto intermedio de dos horas, pero anuncian radicalización de la medida

En el cuarto día de conflicto, los sectores movilizados en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, determinaron otorgar un cuarto intermedio de dos horas en el punto de bloqueo principal. La pausa permitió que las decenas de vehículos de transporte pesado, que se encontraban varados a ambos lados de la carretera, pudieran retomar su circulación de forma momentánea.

Pese al paso de los motorizados, la vía aún muestra las huellas de la protesta, con promontorios de tierra y escombros que permanecen a los costados del asfalto, listos para ser utilizados nuevamente al finalizar el tiempo de tregua.

Radicalización: El desvío de "San Berlín" será cerrado

La pausa en la medida no significa una solución al conflicto. Tras una reunión de emergencia de los sectores sociales, se determinó radicalizar las presiones para evitar que los vehículos utilicen rutas alternas.

Los movilizados informaron que han identificado el sector de San Berlín como un punto estratégico de desvío que ha permitido el flujo vehicular externo. En consecuencia, anunciaron que:

Nuevo punto de bloqueo: Se instalará un cerco total en el área de San Berlín.

Horario: La medida entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este lunes.

Con esta determinación, los manifestantes pretenden consolidar un cerco absoluto en la región, cortando cualquier posibilidad de tránsito entre los departamentos afectados. Los transportistas, por su parte, aceleran el paso para cruzar los puntos críticos antes de que el nuevo bloqueo se haga efectivo al inicio de la semana.

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