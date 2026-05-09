La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió su reporte de transitabilidad actualizado para este sábado 9 de mayo de 2026, informando sobre diversas interrupciones en los más de 18.000 kilómetros que componen la Red Vial Fundamental (R.V.F). La jornada se ve marcada principalmente por conflictos sociales que han derivado en bloqueos en el occidente y norte del país.

Situación Crítica en La Paz y Beni

El departamento de La Paz es el más afectado por movilizaciones sociales, con cortes de ruta en sectores estratégicos:

Conflictos sociales: Se reportan bloqueos en Nazacara - S. Andrés de Machaca (inicio del pavimento en Viacha), Alto Lima - Río Seco , Achica Arriba - Calamarca (sector Remedios), y en la ruta Sica Sica - Cruce Luribay .

Ruta a los Yungas: También presentan cierres los tramos Santa Bárbara - Choro Bajo , Caranavi , y Entre Ríos - Sapecho por motivos sociales.

Restricciones programadas: Los tramos Florida - Santa Rosa y Santa Rosa - Puente Villa mantienen restricciones vehiculares de lunes a sábado en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00.

Por su parte, el departamento del Beni se encuentra prácticamente aislado por vía terrestre debido a cuatro puntos de bloqueo en las cercanías de Yucumo, Embocada, Río Colorado y El Palmar, todos atribuidos a demandas sociales.

Afectaciones por Clima y Mantenimiento

Santa Cruz: El tramo San Lorenzo - Salinas se encuentra no transitable debido a una inundación a la altura del Puente San Miguelito. Asimismo, se recomienda precaución extrema en la ruta La Angostura - Samaipata por constantes deslizamientos geológicos.

Oruro: La ruta Patacamaya - Lacka está bloqueada por motivos sociales en el sector Cañaviri.

Pando: Presenta restricciones por conservación vial y tramos en construcción con desvíos habilitados en las zonas de La Floresta y El Sena.

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, recuerda a los usuarios que para cualquier emergencia pueden comunicarse a la línea gratuita 800-10 7222 o escribir al WhatsApp 71219232. También se puede seguir el estado de las vías en tiempo real a través de su portal oficial: transitabilidad.abc.gob.bo.

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