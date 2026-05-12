Bloqueos en La Paz generan aumento de hasta 50% en carne de res y pollo

Los bloqueos en el departamento de La Paz han provocado un aumento significativo en el precio de la carne de res y pollo, con un incremento de hasta el 50% en algunos casos. Según los reportes de comerciantes y amas de casa, el precio de la carne de res ha subido de 18 bolivianos a 28 bolivianos el kilo, mientras que el pollo ha experimentado un aumento similar.

Escasez de productos

Las amas de casa han mostrado su preocupación por la escasez de productos de la canasta familiar, ya que la disponibilidad de carne de res y pollo se ha vuelto irregular desde la semana pasada debido a los bloqueos en las principales rutas de acceso a La Paz. La dificultad para abastecerse de estos productos esenciales ha generado afectaciones directas a los bolsillos de las familias, especialmente aquellas con menos recursos económicos.

Preocupación por el aumento de precios

El incremento de los precios de la carne ha causado gran preocupación entre los consumidores.

"El precio ha subido exageradamente, ni el sueldo alcanza para cubrir la necesidad", expresó una ama de casa, quien indicó que ahora el precio del kilo de carne de ganchos ha llegado a los 45 bolivianos, mientras que anteriormente se vendía a 35 bolivianos.

Impacto económico para las familias

Este aumento de precios ha afectado principalmente a las familias de escasos recursos, que luchan por poder comprar carne y pollo, alimentos básicos en la dieta diaria. Las quejas de las amas de casa también han hecho eco de que los aumentos salariales no son suficientes para cubrir los costos de la canasta básica, lo que genera un panorama económico complicado.

Solicitudes de soluciones

Ante esta situación, las amas de casa y los consumidores piden una respuesta inmediata del gobierno y las autoridades competentes para solucionar los bloqueos y garantizar que los precios de los productos esenciales no sigan incrementando de manera desmedida.

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