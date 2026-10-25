Bono Juancito Pinto: calendario, requisitos y tres formas de recibir los Bs 300

Desde este lunes 26 de octubre comienza el pago del Bono Juancito Pinto 2026 en todo el territorio nacional, con un monto de Bs 300 por cada estudiante beneficiario.

El incentivo escolar registra un incremento del 50% respecto a las anteriores gestiones, cuando se entregaban Bs 200.

Para evitar filas y aglomeraciones, el Ministerio de Educación estableció un cronograma de cinco semanas en las áreas urbanas, organizado según el último dígito de la cédula de identidad del padre, madre o tutor registrado para cobrar el beneficio.

El presidente Rodrigo Paz Pereira tiene previsto inaugurar el pago en la Unidad Educativa La Paz, conocida como Liceo La Paz, mientras se realizarán nueve actos simultáneos en las capitales departamentales, según informó el ministro de Educación, Erick Sanjinés.

El calendario establece que del 26 de octubre al 1 de noviembre podrán cobrar los titulares cuyas cédulas terminen en 1 y 2.

Del 2 al 8 de noviembre corresponde a los dígitos 3 y 4; del 9 al 15 de noviembre, a los números 5 y 6; y del 16 al 22 de noviembre, a las terminaciones 7 y 8.

Finalmente, del 23 al 28 de noviembre será el turno de las cédulas terminadas en 9 y 0.

Una vez concluida la quinta semana, el cobro quedará habilitado sin restricciones por terminación del documento.

El Ministerio de Educación aclaró que el cronograma corresponde al último dígito de la cédula de identidad de la persona registrada como titular del cobro.

Por ejemplo, si el carnet de la madre registrada termina en 4, le corresponde la semana del 2 al 8 de noviembre, aunque el documento del estudiante termine en otro número.

Antes de acudir al banco, se recomienda verificar los datos registrados en la unidad educativa.

Tres modalidades para recibir los Bs 300

Para facilitar el acceso al beneficio, este año se habilitaron tres formas de pago.

Cobro presencial: el padre, madre o tutor registrado debe acudir a una entidad financiera autorizada, con su cédula de identidad original, vigente y la documentación exigida por la entidad.

Abono en cuenta bancaria: el dinero se deposita directamente en una cuenta habilitada del Banco Unión, de acuerdo con la modalidad seleccionada durante el registro.

Billetera móvil Yasta: permite recibir los Bs 300 desde el teléfono celular, sin necesidad de acudir a una ventanilla ni contar con una cuenta bancaria tradicional.

Es importante que la modalidad de cobro haya sido correctamente registrada y habilitada.

Cómo cobrar desde el celular con Yasta

Según la información difundida por el Banco Unión, el pago mediante la billetera móvil estará habilitado inicialmente del 26 al 30 de octubre, de 07:00 a 20:00.

El procedimiento consiste en ingresar a la aplicación Yasta, revisar las notificaciones y ubicar el aviso correspondiente al Bono Juancito Pinto.

Si el usuario está habilitado, deberá presionar la opción “Cobrar” y confirmar su identidad mediante contraseña, huella digital o reconocimiento facial, según las funciones disponibles.

Una vez completado el proceso, los Bs 300 se acreditarán en su billetera móvil.