Branko defiende la Ley 1720 y cuestiona su abrogación en Diputados

El senador Branko Marinkovic ratificó este lunes su defensa de la Ley 1720, norma que fue abrogada en la Cámara de Diputados y que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Senadores. La autoridad volvió a responsabilizar a organizaciones no gubernamentales y actores políticos de impulsar la anulación de la norma.

Según Marinkovic, la ley tenía como objetivo beneficiar a pequeños productores rurales mediante la reconversión voluntaria de pequeñas propiedades a medianas, asegurando que la normativa no afectaba a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni a las tierras comunitarias.

“Esta es una ley que favorece a todo el país, estaba elaborada hace tiempo y durmiendo en el Parlamento, y lo único que hace es favorecer al pequeño campesino. No afecta a TCO, no afecta a tierras comunitarias”, sostuvo el legislador.

El senador cuestionó además las dificultades para aprobar leyes estructurales en el país y advirtió que la abrogación de esta norma podría generar incertidumbre respecto al tratamiento de otros proyectos impulsados por el Gobierno, como la nueva ley de hidrocarburos y el código minero.

“Si no se puede aprobar una ley que beneficia a los pequeños productores, ¿cómo garantizan el paquete de leyes que viene anunciando el Gobierno? Cada marcha vamos a tener que abrogar e ir hacia atrás, entonces el país así no va a avanzar”, afirmó.

Durante su intervención, Marinkovic también planteó profundizar las autonomías departamentales y propuso que cada región pueda decidir la aplicación de este tipo de normativas mediante sus respectivas comisiones agrarias departamentales.

Mira la programación en Red Uno Play