En un operativo de alta complejidad denominado "continuidad de la red Bilbao", la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) logró interceptar una aeronave con matrícula boliviana cargada con 321 kilos de cocaína. El procedimiento, realizado en la zona rural de Villa Eloísa, derivó en la captura de dos ciudadanos bolivianos identificados como José Carlos Roca López y Yamil Silvestre Zabala Núñez, quienes cumplían funciones de piloto y copiloto.

La intervención, que forma parte de una investigación de la Unidad Fiscal Rosario y la PROCUNAR, puso al descubierto una sofisticada logística de tráfico aéreo clandestino que conecta a proveedores bolivianos con organizaciones criminales en el vecino país.

Foto: Gendarmería Nacional Argentina

Emboscada, fuego y persecución

El operativo del 12 de mayo alcanzó niveles de extrema violencia cuando los efectivos intentaron identificar a los sospechosos en una pista de aterrizaje improvisada. Al verse cercados, los narcotraficantes reaccionaron de forma hostil:

Ataque armado: Se registraron detonaciones de armas de fuego contra los uniformados.

Gendarme herido: Durante la huida, uno de los vehículos embistió al cabo Pablo Ezequiel Miranda , provocándole una fractura de base de cráneo. El efectivo se encuentra actualmente fuera de peligro tras ser estabilizado en Rosario.

Vehículos incendiados: En un intento por borrar evidencias y bloquear el paso de las autoridades, los delincuentes prendieron fuego a dos camionetas Fiat Strada antes de ser interceptados.

Foto: Gendarmería Nacional Argentina

Aeronave con matrícula boliviana "camuflada"

Los investigadores confirmaron que la avioneta utilizada es una Cessna 210 Centurión. Un detalle clave para las autoridades bolivianas es que la aeronave portaba una matrícula argentina falsa (LV-OCO) mediante calcomanías, pero debajo de estas se halló la matrícula original boliviana: CP-3435.

En el interior de la cabina se hallaron 10 bultos con 300 paquetes de cocaína, además de tecnología de punta para el vuelo ilegal:

Sistemas de comunicación satelital y antena Starlink .

GPS aeronáuticos y 17 bidones para el repostaje de combustible en pleno campo.

Documentación que permitiría rastrear el origen del vuelo desde territorio boliviano.

Foto: Gendarmería Nacional Argentina

Conexión con el clan Bilbao

Este golpe es el resultado de un seguimiento iniciado en noviembre de 2025, tras la caída de Brian Bilbao, un importante líder narco en Argentina. Las autoridades locales y argentinas cruzan información para determinar si los detenidos bolivianos pertenecen a una estructura mayor que opera desde el departamento de Santa Cruz o el Beni.

Como seguimiento al operativo, se realizaron seis allanamientos en localidades aledañas donde se incautaron fusiles de alto calibre, máquinas contadoras de billetes y más documentación que vincula a ciudadanos locales con la recepción de los cargamentos enviados desde Bolivia.

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