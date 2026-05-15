Cámaras de seguridad revelan la imprudencia en el atropello de Joel: conductores están aprehendidos

Nuevos detalles surgen en torno al trágico accidente ocurrido en el kilómetro 15 de la avenida Blanco Galindo. Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto (10:07 a.m.) en que la imprudencia de dos conductores terminó por enviar a terapia intensiva a Joel, un adolescente de 13 años que simplemente caminaba hacia su escuela.

La mecánica del accidente: Invasión y colisión

Las grabaciones de seguridad son determinantes. En las imágenes se observa cómo una vagoneta marca Honda CR-V azul y otra vagoneta plateada circulaban en sentido oeste-este. Según el informe preliminar de Tránsito, uno de los motorizados invadió el carril del otro, mientras que el segundo vehículo no frenó ni se percató de la maniobra, provocando una colisión lateral que los sacó de la calzada.

En su trayectoria fuera de la vía, ambos motorizados impactaron y arrastraron al menor, quien caminaba en sentido contrario por el borde del camino.

Situación legal: Aprehensión y peritajes

El Subdirector de Tránsito, Juan Sotopeña, confirmó que ambos conductores han sido remitidos al Ministerio Público bajo el cargo de conducción peligrosa.

Pruebas de alcoholemia: Se procedió a la toma de muestras sanguíneas para determinar si alguno de los implicados conducía bajo el efecto de bebidas alcohólicas.

Retención de motorizados: Ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a dependencias policiales para el peritaje técnico.

La defensa de los involucrados

Edwin Soria, abogado de uno de los conductores, salió en defensa de su cliente, asegurando que este no tuvo la responsabilidad del choque inicial. Según el jurista, su defendido es médico de profesión y su primera reacción fue prestar auxilio inmediato al niño.

"Mi cliente le ha prestado la ayuda necesaria en ese instante, ha llamado a las ambulancias y se está haciendo cargo de lo necesario, independientemente del SOAT. Como médico, su prioridad fue la salud del menor", afirmó Soria.

Estado de salud y campaña solidaria

Mientras el proceso judicial avanza, Joel permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Niño. Su estado sigue siendo crítico debido a las múltiples fracturas y se espera que, tras su primera cirugía, sea evaluado para futuras intervenciones.

La madre del menor, Sonia López, permanece en el hospital aguardando la llegada del padre de Joel, quien se encuentra retenido en los bloqueos de carretera que afectan al país. Debido a su precaria situación económica, la familia reitera el pedido de ayuda a la ciudadanía.

Información para colaborar:

Contacto directo: 717-17745 (Sonia López).

}La madre se encuentra actualmente en el hospital y su celular podría estar sin batería; se recomienda enviar mensajes de WhatsApp o intentar la comunicación en horas de la noche. Se habilitará un código QR en las próximas horas para facilitar los aportes.

"Mi hijo tiene fracturas en todo el cuerpo, yo solo quiero que me lo entreguen sano", clamó la madre, quien agradece cualquier gesto de solidaridad en este momento de angustia.

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