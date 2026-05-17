Canciller Aramayo llama al diálogo y cuestiona protestas

El canciller Fernando Aramayo convocó este domingo a los sectores movilizados a deponer medidas de presión y priorizar el diálogo, al considerar que las protestas están generando afectaciones a la población y un clima de tensión entre bolivianos.

El llamado surge previo a un encuentro que sostendrá el Gobierno con organizaciones sociales de El Alto.

“Llamamos a todos los grupos que continúan movilizados a entender que el diálogo es el camino y que lo que le proponemos al país es darle calma y certidumbre, evitando más enfrentamientos”, manifestó la autoridad al ingresar al Palacio de Gobierno.

Aramayo también cuestionó a quienes buscan generar desestabilización en el país y destacó el operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar el abastecimiento de combustible, medicamentos e insumos médicos en La Paz.

“Hoy tenemos combustible, hospitales con oxígeno y medicamentos. No podemos deshumanizar estas medidas que solo buscan generar zozobra”, sostuvo.

Ayer, en medio de un operativo de desbloqueo de carreteras, el presidente Rodrigo Paz y la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto suscribieron este sábado un acuerdo en una reunión realizada en la Casa Grande del Pueblo de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play