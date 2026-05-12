Caos en el puente de Huayllani: Choque múltiple deja heridos y severos daños materiales

La noche de este lunes, el puente de Huayllani, en la ruta que conecta hacia el municipio de Sacaba, fue el escenario de una aparatosa colisión múltiple de magnitud. El accidente, provocado inicialmente por una camioneta, dejó como saldo dos personas heridas y daños materiales de consideración en la infraestructura del peaje y en los motorizados involucrados.

El incidente comenzó cuando una camioneta perdió el control e impactó violentamente contra el divisor de carril en el sector del telepeaje. Tras el choque inicial contra la estructura de concreto —donde quedaron marcados rastros de pintura y restos mecánicos—, el vehículo embistió a un primer automóvil que reducía la velocidad para pagar. La inercia del golpe fue tal que terminó afectando a otros dos vehículos, incluyendo uno que se encontraba en plena ventanilla de pago.

Saldo de heridos y estado del conductor

Como consecuencia del fuerte impacto, dos personas resultaron heridas y fueron auxiliadas de emergencia para ser trasladadas al Hospital México.

Por su parte, el conductor de la camioneta que originó el accidente fue interceptado por los efectivos policiales. Según informes preliminares, el sujeto presentaba aparentes signos de estado de ebriedad, por lo que fue conducido a dependencias policiales en calidad de arrestado para someterse a las pruebas de alcotest correspondientes.

Daños y peritaje policial

La escena del accidente reflejaba la violencia del suceso:

Vehículos: La camioneta protagonista quedó con la parte frontal totalmente destrozada, perdiendo piezas mecánicas sobre la vía.

Infraestructura: El carril del telepeaje sufrió daños en su señalética y estructuras divisorias.

Tráfico: La circulación por este carril fue cortada durante varios minutos mientras se realizaba el peritaje y el retiro de los restos.

Efectivos de la Unidad de Tránsito ya han trasladado los vehículos involucrados a una posta policial y han recabado testimonios de los afectados. Actualmente, se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer las causas exactas del hecho y determinar las responsabilidades legales del conductor arrestado.

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