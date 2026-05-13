Capturan a motoladrón implicado en el robo de 46 mil bolivianos en Cochabamba

En un operativo realizado la mañana de este martes, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron la captura de un sujeto acusado de protagonizar un violento asalto bajo la modalidad de "motoladrón". El individuo es señalado como el principal responsable del robo de una cuantiosa suma de dinero a una comerciante en la zona sur de la ciudad.

El incidente ocurrió ayer, lunes, aproximadamente a las 12:45 del mediodía, en la intersección de la Avenida 6 de Agosto y Panamericana. Según la denuncia formal presentada por la víctima, el sujeto la interceptó para arrebatarle su bolso, el cual contenía sus ahorros y capital de trabajo.

Monto sustraído: Aunque inicialmente se habló de 40.000 bolivianos, la víctima detalló en su declaración que la cifra asciende a los 46.000 bolivianos .

El operativo: Tras labores de inteligencia, la policía arrestó al sospechoso en horas de la mañana de hoy. Tras la verificación de indicios, su situación jurídica cambió de arrestado a aprehendido durante la tarde.

Actualmente, el sujeto se encuentra custodiado en las celdas de la Felcc a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará su futuro legal.

La motocicleta utilizada en el crimen ya ha sido secuestrada por las autoridades. Los investigadores buscan determinar si el vehículo es propiedad del aprehendido o si también fue robado para cometer el ilícito.

Pese a la captura, aún quedan cabos sueltos sobre el paradero del dinero. Se espera que mañana el Director Departamental de la Felcc brinde una conferencia de prensa con el informe oficial detallado, confirmando si se logró recuperar parte del botín y si existen otros cómplices involucrados en este caso que ha consternado al sector comercial de la zona.

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