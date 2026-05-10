Caranavi levanta bloqueo tras acuerdo con el gobierno

El Gobierno nacional y dirigentes del transporte y sectores sociales acordaron el levantamiento de los bloqueos instalados en la zona de Caranavi luego de sostener una reunión donde las autoridades se comprometieron a atender sus demandas sobre el combustible y el mantenimiento de carreteras.

En la reunión, encabezada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, también se comprometió a destinar recursos para la construcción de un tramo carretero Santa Bárbara-Caranavi.

Otro punto del acuerdo aborda el pago por resarcimientos de daños causados por la gasolina desestabilizada; para esto se habilitará una oficina de YPFB en Caranavi desde el 11 de mayo para la recepción de trámites de resarcimiento a motorizados, además de garantizar atención las 24 horas en la estación de servicio local.

También se acordó realizar una reunión este 21 de mayo para tratar los problemas en salud por los que atraviesan en esta región.

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