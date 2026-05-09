Caso BoA: Justicia determina 5 meses de detención preventiva para exgerente Casso

Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), enfrenta detención preventiva por cinco meses en el penal de San Antonio, tras una audiencia judicial que duró más de cinco horas. La decisión fue tomada por la autoridad judicial tras las acusaciones que lo vinculan con los vuelos irregulares entre Santa Cruz y La Habana, los cuales causaron pérdidas económicas a la aerolínea estatal.

La defensa de Casso

Javier García, abogado defensor de Casso, expresó su desacuerdo con la medida y reiteró que su cliente no tiene responsabilidad directa en los hechos que lo vinculan con el caso. García subrayó que no existen pruebas suficientes para establecer un daño económico.

La ruta hacia Cuba fue una ruta exploratoria, y en todo momento Casso justificó las decisiones tomadas, siempre con el aval del directorio de BoA", destacó el abogado. Además, aseguró que Casso solicitó la cancelación de la ruta varias veces, pero la solicitud fue rechazada por las autoridades de BoA.

Detalles de la detención

La detención preventiva fue dispuesta a pesar de que la defensa presentó documentación que, según ellos, demuestra que la decisión fue colegiada y no recayó únicamente en Casso. El abogado García también señaló que la decisión de la autoridad judicial no toma en cuenta la naturaleza experimental de los vuelos, lo que generó las pérdidas previstas. En este contexto, la defensa presentó un recurso de apelación, esperando que la medida se revierta y Casso pueda enfrentar el proceso en libertad.

La situación de salud de Casso

García también resaltó la situación de salud de Ronald Casso, quien presenta problemas médicos y necesita atención especial. El abogado destacó que el estado de salud de su cliente debe ser tenido en cuenta, ya que Casso no puede ser sometido a condiciones que puedan agravar su estado de salud.

El proceso continúa y se espera que el recurso de apelación sea evaluado en las próximas horas.

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