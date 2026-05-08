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“Caso magistrado en reserva”: Fiscalía confirma que la investigación continúa

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca explicó que el Ministerio Público busca esclarecer los hechos en coordinación con la Policía Boliviana y otras instituciones coadyuvantes dentro del proceso investigativo.

Charles Muñoz Flores

08/05/2026 17:12

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca. FOTO: Captura de pantalla.

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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la investigación del denominado “caso magistrado” continúa en curso y se mantiene bajo reserva por disposición judicial.

“Por el respeto a la investigación y la reserva que se ha ordenado por parte de la autoridad es cuanto podemos informar desde el Ministerio Público. Reiterarles que tenemos cuatro personas imputadas y la investigación continúa”, señaló la autoridad.

Mariaca explicó que el Ministerio Público busca esclarecer los hechos en coordinación con la Policía Boliviana y otras instituciones coadyuvantes dentro del proceso investigativo.

“Queremos esclarecer este hecho, razón por la cual pedimos que se pueda dar la resolución de la juez con relación a la declaración de reserva y vamos a continuar trabajando de la mano de la Policía Boliviana y las demás instituciones parte coadyuvante dentro de esta investigación”, manifestó.

Asimismo, el fiscal general sostuvo que el objetivo principal es dar respuestas tanto a la familia involucrada como al órgano judicial y a la sociedad boliviana.

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