“Caso magistrado en reserva”: Fiscalía confirma que la investigación continúa

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca explicó que el Ministerio Público busca esclarecer los hechos en coordinación con la Policía Boliviana y otras instituciones coadyuvantes dentro del proceso investigativo.
08/05/2026 17:12
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la investigación del denominado “caso magistrado” continúa en curso y se mantiene bajo reserva por disposición judicial.
“Por el respeto a la investigación y la reserva que se ha ordenado por parte de la autoridad es cuanto podemos informar desde el Ministerio Público. Reiterarles que tenemos cuatro personas imputadas y la investigación continúa”, señaló la autoridad.
Mariaca explicó que el Ministerio Público busca esclarecer los hechos en coordinación con la Policía Boliviana y otras instituciones coadyuvantes dentro del proceso investigativo.
Asimismo, el fiscal general sostuvo que el objetivo principal es dar respuestas tanto a la familia involucrada como al órgano judicial y a la sociedad boliviana.
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