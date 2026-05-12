Cívicos acusan a Evo Morales de gestar un “golpe de Estado”

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció este martes que el expresidente Evo Morales estaría gestando un “golpe de Estado” a través de los bloqueos instalados en distintos puntos del país por sectores sociales que exigen atención a sus demandas.

“Me atrevo a decirlo con toda información que hemos obtenido, Evo Morales está gestando un golpe de Estado en Bolivia, quiere desestabilizar el país. 41 puntos de bloqueos, cada uno de estos puntos son bastiones del MAS, están actuando igual que el 2020, ya no están dejando pasar ni oxígeno al resto del territorio nacional”, afirmó Cochamanidis.

El dirigente cívico sostuvo además que esta postura se respalda en la coincidencia de que distintos sectores afines al MAS exigen, desde la pasada semana, la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Por otra parte, el líder cívico exigió al Gobierno que, mediante el “uso legítimo de la fuerza del orden”, proceda a desbloquear las carreteras del país.

“Es hora de que el Gobierno actúe como corresponde de acuerdo a ley contra estos delincuentes que están bloqueando financiados, necesitamos que esto se acabe. La ley ha sido un pretexto para llegar a este punto, desbloqueen las carreteras”, sostuvo.

Respecto a la Ley 1720, Cochamanidis ratificó la defensa de la norma y aseguró que el objetivo es garantizar la continuidad de la producción y la generación de empleos. Además, indicó que aguardan que el Senado ratifique la normativa.

“El sector agropecuario está en La Paz, nos darán la información necesaria para que nosotros tomemos medidas. Ellos tendrán su congreso este 14 y las decisiones serán apoyadas como institución porque la Ley 1720 nos afecta a todos”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play