Cochabamba apuesta por el turismo: Museos abrirán sus puertas fines de semana y feriados

Con el objetivo de convertir a la "Llajta" en un referente turístico ineludible, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) anunció un ambicioso plan de relanzamiento que entrará en vigencia, tentativamente, en dos semanas. La medida central será la apertura de los museos municipales durante los fines de semana y feriados.

Cultura y economía: El nuevo enfoque municipal

Según las autoridades, la decisión responde a que estos días registran el mayor flujo de visitantes nacionales y extranjeros. Oscar Velarde, Director de Turismo del GAMC, enfatizó el impacto económico de esta industria:

"Sabemos que este sector genera un apoyo bastante grande al PIB nacional y departamental. Cochabamba se favorece por su clima y ubicación estratégica. Queremos que las familias cochabambinas empiecen a visitar estos lugares incentivados por una política pública municipal".

Guías especializados y nuevos puntos de información

Para mejorar la experiencia del visitante, la Alcaldía ha concretado convenios con facultades de turismo de diversas universidades. Esto permitirá que estudiantes capacitados actúen como guías turísticos en puntos clave como el Cristo de la Concordia, la colina de San Sebastián (La Coronilla) y los principales museos de la ciudad, brindando atención no solo de lunes a viernes, sino reforzando su presencia los fines de semana.

Además, el plan de expansión turística contempla la descentralización de la información. El municipio pretende instalar nuevas casetas turísticas en lugares estratégicos de alto tráfico, expandiéndose más allá de la terminal de buses. Velarde confirmó que ya se planifica la coordinación con centros de abasto y supermercados para que la oferta turística de la ciudad sea accesible a todos los ciudadanos y visitantes en su paso por los puntos de abastecimiento.

Con este despliegue, la Alcaldía busca no solo preservar la riqueza histórica de la ciudad, sino también dinamizar el comercio y los servicios locales a través de una oferta turística moderna y accesible.

Mira la programación en Red Uno Play