Cochabamba busca revitalizar su icónico escenario: Inician gestiones para reabrir el Teatro "Ulises Hermosa"

Tras años de silencio y un evidente deterioro por el abandono, el emblemático Teatro al Aire Libre "Ulises Hermosa" se prepara para encender sus luces nuevamente. La Alcaldía de Cochabamba ha confirmado que trabaja en un plan integral para la reapertura de este recinto, considerado uno de los pilares de la infraestructura cultural de la ciudad.

Inspección técnica y presupuesto

Para concretar este retorno, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) tiene programada una inspección técnica para la próxima semana. El objetivo es evaluar el estado actual de los predios y determinar la inversión necesaria.

Edson Ontiveros, Director de Cultura del GAMC, aseguró que ya se contempla la designación de un presupuesto específico para las mejoras.

"Estamos preparando un relanzamiento de nuestro Teatro Ulises Hermosa, con objetivos principalmente para que nuestros artistas puedan darle uso a este espacio", afirmó la autoridad.

Un plan de recuperación integral

La intervención no se limitará únicamente al escenario. Según el informe oficial, la evaluación del entorno incluirá:

Infraestructura técnica: Revisión de equipamiento y sonido.

Logística: Evaluación de áreas de parqueo y accesos.

Entorno urbano: Mejoras en las áreas circundantes para garantizar seguridad y comodidad.

A pesar de que el teatro estaba disponible, Ontiveros señaló que existía un bajo requerimiento por parte de los artistas, posiblemente debido al deterioro del lugar. Para revertir esto, la Dirección de Cultura ya mantiene conversaciones avanzadas con sectores clave, como la Federación Departamental de Bandas, buscando que el "Ulises Hermosa" sea nuevamente el corazón de los eventos musicales y culturales de la Llajta.

Con esta iniciativa, la municipalidad busca rescatar un patrimonio que, por falta de uso y mantenimiento, se encontraba en condiciones críticas, devolviéndole a Cochabamba un espacio vital para la expresión artística al aire libre.

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