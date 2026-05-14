El brutal ataque ocurrió el pasado sábado. Según la denuncia, los dos sujetos aprovecharon la confianza de la joven para suministrarle sustancias que la dejaron en estado de indefensión (dopada). Una vez en esa condición, procedieron a agredirla sexualmente de forma conjunta.

La abogada de la víctima, Jaqueline Bisorio, destacó la valentía de la joven al denunciar el hecho, señalando que la víctima logró identificar plenamente a sus atacantes, lo que facilitó la inmediata intervención policial y del Ministerio Público.

Doble victimización: Grabación y extorsión

La gravedad del caso se incrementó tras revelarse que los acusados utilizaron sus teléfonos móviles para registrar el abuso. Lejos de detenerse tras la agresión física, los sujetos utilizaron las fotografías y videos para amenazar y extorsionar a la joven, buscando asegurar su silencio mediante el chantaje digital.

"La víctima ha decidido no callar, romper el silencio y poner un alto a esta violencia. El Ministerio Público pudo colectar elementos suficientes de convicción para sustentar la imputación", afirmó Bisorio.

Justicia y pedido de protección

Tras la audiencia de medidas cautelares, un juez determinó que existen suficientes elementos de convicción para enviar a ambos implicados al penal de máxima seguridad de El Abra bajo detención preventiva.

Sin embargo, la defensa legal manifestó su profunda preocupación por la integridad de la joven, denunciando que el hostigamiento continúa. Se reporta que personas vinculadas a los agresores están enviando mensajes de hostigamiento a la víctima.

La abogada instó a las autoridades a garantizar de forma estricta las medidas de protección para evitar que las represalias afecten la estabilidad de la denunciante durante el proceso.

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