Cochabamba: Vecinos de la zona sur ayudan a recuperar dos bancas robadas de la avenida Suecia

Una rápida acción coordinada entre los habitantes de la zona sur y las autoridades locales permitió la recuperación y reposición de dos bancas que habían sido robadas de las áreas de descanso de la avenida Suecia. Tras el incidente, el municipio anunció que se han reforzado las medidas de seguridad en el sector para prevenir futuros actos de vandalismo contra el mobiliario público.

La alerta se encendió en las redes vecinales, donde un residente difundió la fotografía de un sospechoso trasladando una de las estructuras de descanso. A partir de esa pista, este viernes se logró el rescate y la devolución de los bienes a la Alcaldía.

Un operativo vecinal y municipal

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, detalló que el seguimiento de los comunarios fue clave para dar con el paradero de los objetos. Los delincuentes habían usado la fuerza bruta para arrancar las estructuras de sus bases de cemento.

"En el grupo de la OTB se publicó una imagen donde una persona estaría trasladando una banca. (Un vecino) reconoce que había encontrado a dos sujetos que estarían trasladando la banca y los interceptó. Nos hicimos presentes en el lugar, procedimos a recuperar esta banca que fue sacada por la fuerza, porque se nota el tema de los pernos de anclaje (ramplus) que han sido forzados", explicó Espinoza.

De forma simultánea, el personal de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) logró recuperar la segunda banca, la cual ya había sido ingresada al interior de un domicilio particular de la zona. Ambas estructuras fueron restituidas y soldadas nuevamente en sus ubicaciones originales durante la misma jornada.

Alarma por inseguridad y personas en situación de calle

A la par de la preocupación por el robo de los bienes públicos, los vecinos manifestaron su alarma ante el incremento de la inseguridad en los parques y espacios deportivos de la avenida Suecia, debido a la presencia constante de personas en situación de calle, reportándose incluso conductas violentas.

Ante esta situación, las autoridades municipales adelantaron que se coordinarán operativos de desalojo inmediato para devolver la tranquilidad a las familias del sector.

"Hemos visto un área de recreación y deportiva donde hay indigentes en situación de calle; esto nos preocupa mucho puesto que uno de ellos sería agresivo, de acuerdo a la versión de los propios vecinos. Tenemos gente mayor que prácticamente está ocupando el espacio de lo que es el parque. Seguridad Ciudadana va a desocupar a esta gente que no puede estar en estos parques o áreas públicas", concluyó el director de Bienes Municipales.

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