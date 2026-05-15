Comandante General de la Policía visita a policías heridos durante jornada de enfrentamientos en La Paz

El General Mirko Antonio Sokol Saravia, comandante General de la Policía Boliviana, encabezó una comitiva oficial para supervisar el estado de salud de los efectivos lesionados en los recientes conflictos de la sede de Gobierno. Acompañado por el subcomandante Juan Roman Peña Rojas y el inspector general Lionel David Valenzuela Peláez, el jefe policial constató personalmente la evolución médica del personal que fue desplegado para restablecer la paz social.

El alto mando enfatizó la importancia de proteger la integridad de quienes arriesgan su vida para resguardar la seguridad ciudadana y el orden público en momentos de alta conflictividad. Esta acción institucional busca fortalecer la moral de la fuerza del orden ante los desafíos operativos que enfrenta el país en la coyuntura actual.

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