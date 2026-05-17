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Comité Multisectorial anuncia reunión para asumir acciones “en defensa de la democracia”

El bloque nacional se reúne de emergencia este domingo. Se declaran en apronte "en defensa de la democracia" frente a las movilizaciones radicales.

Red Uno de Bolivia

17/05/2026 14:08

Condori anunció que saldrán en defensa de la democracia. Foto Red Uno

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Desde el Comité Nacional Multisectorial anunciaron que este domingo sostendrán una reunión junto a organizaciones y sectores afiliados para definir acciones en defensa de la democracia, en medio de las movilizaciones y protestas que persisten en el país.

Ayrton Condori Huayta, representante del Comité Nacional Multisectorial, informó que el sábado se reunieron con sectores de Los Yungas y productores de hoja de coca, quienes expresaron su preocupación por el clima de conflictividad y advirtieron que las movilizaciones estarían poniendo en riesgo la estabilidad democrática.

“Nosotros no aprobamos el golpe de Estado y sabemos que ellos están buscando un golpe de Estado. Por eso llamo a la reflexión a todos los marchistas, que recapaciten porque Bolivia está en peligro”, manifestó Condori.

El dirigente señaló que los distintos sectores coincidieron en la necesidad de preservar la unidad y buscar soluciones a través del diálogo para evitar una mayor confrontación social.

“Como bolivianos debemos trabajar juntos para sacar adelante al país mediante el diálogo y la unidad”, agregó.

Se prevé que en las próximas horas el Comité Nacional Multisectorial dé a conocer las medidas y determinaciones asumidas tras el encuentro con las organizaciones sociales.

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