Comité Multisectorial anuncia reunión para asumir acciones “en defensa de la democracia”

Desde el Comité Nacional Multisectorial anunciaron que este domingo sostendrán una reunión junto a organizaciones y sectores afiliados para definir acciones en defensa de la democracia, en medio de las movilizaciones y protestas que persisten en el país.

Ayrton Condori Huayta, representante del Comité Nacional Multisectorial, informó que el sábado se reunieron con sectores de Los Yungas y productores de hoja de coca, quienes expresaron su preocupación por el clima de conflictividad y advirtieron que las movilizaciones estarían poniendo en riesgo la estabilidad democrática.

“Nosotros no aprobamos el golpe de Estado y sabemos que ellos están buscando un golpe de Estado. Por eso llamo a la reflexión a todos los marchistas, que recapaciten porque Bolivia está en peligro”, manifestó Condori.

El dirigente señaló que los distintos sectores coincidieron en la necesidad de preservar la unidad y buscar soluciones a través del diálogo para evitar una mayor confrontación social.

“Como bolivianos debemos trabajar juntos para sacar adelante al país mediante el diálogo y la unidad”, agregó.

Se prevé que en las próximas horas el Comité Nacional Multisectorial dé a conocer las medidas y determinaciones asumidas tras el encuentro con las organizaciones sociales.

Mira la programación en Red Uno Play