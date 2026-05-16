Corredor Humanitario avanza hasta Calamarca y habilita paso hacia La Paz

El General Víctor Hugo Valderrama de las FF.AA. y el coronel Juan Soto Peña de la policía informaron que el operativo permitió el paso de cisternas, vehículos y asistencia humanitaria, priorizando los derechos de la población.

Después de más de 12 horas de operaciones coordinadas, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana lograron despejar un corredor humanitario hasta la altura de la población de Calamarca, en el marco del operativo de desbloqueo de carreteras que habían permanecido cerradas por movilizaciones sociales.

“Hemos cumplido con ese objetivo con la finalidad de aliviar el sufrimiento de nuestra población y permitir la llegada de recursos de todo tipo, asistencia médica y evacuaciones”, indicó el General Víctor Hugo Valderrama, comandante en Jefe de las FF.AA.

Operativo cumplió su objetivo

Durante el operativo se logró el paso de más de 30 cisternas desde la planta de Senkata, garantizando el abastecimiento de combustible en estaciones de servicio, sin recurrir al uso de la violencia. Aunque se registraron incidentes aislados con algunos pobladores, las fuerzas actuaron respetando los derechos humanos y priorizando la seguridad de los ciudadanos.

“En algún momento sí se ha recibido alguna situación de violencia por algunos pobladores, pero hemos reaccionado como se corresponde, siempre al servicio del pueblo”, señaló Valderrama.

Operativo hacía La Paz

El coronel Juan Soto Peña, comandante Departamental de la Policía de La Paz, explicó que el operativo también permitió dar paso a vehículos privados y de transporte público que permanecían detenidos, y que se continuará con la apertura de la vía en dirección Oruro – La Paz para garantizar la circulación de asistencia humanitaria y otros recursos esenciales.

“Estamos evaluando los próximos pasos del operativo para asegurar la viabilidad de la ruta y continuar facilitando el tránsito, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos”, añadió Soto Peña.

El operativo representa un avanzado esfuerzo coordinado entre Policía y FF.AA. para garantizar la libre circulación y el abastecimiento de servicios esenciales, manteniendo la seguridad y evitando confrontaciones directas con los manifestantes.

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