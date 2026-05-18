Corredor Humanitario garantiza oxígeno para hospitales de La Paz por siete días

Tras jornadas de incertidumbre en el sistema sanitario paceño, la ministra de Salud, Marcela Flores, informó este domingo que el operativo “Corredor Humanitario” logró romper el cerco en las carreteras, permitiendo el arribo de insumos vitales para los centros médicos de la sede de Gobierno.

Gracias a la acción conjunta de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, y el acompañamiento de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, cuatro camiones cisterna que se encontraban retenidos por los bloqueos lograron llegar a su destino.

Cifras del abastecimiento: Un alivio temporal

La autoridad detalló que el volumen de oxígeno ingresado es significativo, pero no definitivo dada la alta demanda hospitalaria:

Total ingresado: 40 toneladas de oxígeno medicinal.

Consumo diario en La Paz: Aproximadamente 6 toneladas.

Autonomía garantizada: 7 días de suministro.

“Hemos logrado que las cuatro cisternas que estaban bloqueadas puedan llegar. Eso nos da un alivio de por lo menos unos siete días. También se ha logrado el paso de los camiones de los laboratorios para que ingresen y salgan medicamentos”, explicó Flores.

Hospitales en situación de emergencia

A pesar del ingreso de insumos, la ministra reconoció que el asedio a las carreteras está obligando a los hospitales a tomar medidas drásticas de racionamiento. Flores confirmó que en algunos centros de salud se ha comenzado a priorizar la alimentación de los pacientes por encima de la del personal de salud, como internos y residentes, debido a la escasez de víveres en los mercados locales.

La ministra Flores insistió en que, si bien el corredor humanitario brindó una "bocanada de aire" al sistema, la única solución sostenible es el levantamiento definitivo de las medidas de presión para evitar que, en una semana, los hospitales vuelvan a quedar en desabastecimiento crítico.

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