Decreto Supremo establece beneficio económico para efectivos de la Policía Boliviana

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo N° 5620, que establece el “Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía Boliviana”, destinado al personal policial del país.

La norma señala que este beneficio será entregado por única vez durante la gestión 2026, como reconocimiento a la labor que cumplen las servidoras y servidores públicos de la Policía Boliviana en la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional.

El decreto destaca que la Policía Boliviana es una institución fundamental del Estado y cumple funciones preventivas, de auxilio y preservación del ordenamiento jurídico, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía Boliviana.

¿Cuáles son los plazos?

Además, se establece que el Ministerio de Gobierno deberá aprobar, en un plazo máximo de cinco días calendario desde la publicación del decreto, la reglamentación para la aplicación de este reconocimiento económico.

Ministerio de Economía

Para hacer efectivo el beneficio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizará la asignación de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) al Ministerio de Gobierno, a favor de la Policía Boliviana.

¿Cuándo se emitió?

El Decreto Supremo fue emitido en Palacio de Gobierno el 14 de mayo de 2026 y queda bajo responsabilidad de ejecución de los ministerios de Gobierno y de Economía y Finanzas Públicas.

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