Del Jach'a Tata Danzanti al Rap: La variada oferta del Viceministerio de Culturas para la Larga Noche de Museos

Este sábado 16 de mayo, el edificio del Viceministerio de Culturas y Folklore no será solo un espacio de trámites administrativos, sino el escenario de un viaje vibrante por la identidad boliviana. En el marco de la Larga Noche de Museos, la institución abrirá sus puertas en la Av. Uruguay (Centro Nacional de las Artes Escénicas) con una cartelera que rompe esquemas, uniendo el misticismo del folklore ancestral con la energía del arte urbano contemporáneo.

La propuesta, liderada por el viceministro Andrés Zaratti, busca que la ciudadanía identifique y se apropie de esta sede, que en años anteriores había pasado desapercibida tras su traslado fuera del centro histórico.

El misticismo de la máscara y la pantalla

El eje central de la exposición patrimonial será la obra de la familia Viscarra. Los asistentes podrán ver de cerca la icónica máscara del Jach'a Tata Danzanti, pieza fundamental de la emblemática película La Nación Clandestina (Jorge Sanjinés, 1989).

Legado vivo: A las 18:30, Vladimir Fuentes Viscarra, nieto del maestro artesano Antonio Viscarra, relatará la historia de estas piezas que son patrimonio visual de Bolivia.

Devoción y arte: Se exhibirán también trajes de moreno de Jorge Quisbert y los mantos sagrados del Señor Jesús del Gran Poder.

Ritmos en contraste: De lo autóctono a la cultura urbana

El auditorio y el patio del edificio ofrecerán una programación que refleja la diversidad de la gestión actual:

Raíces: La jornada arrancará a las 17:00 con el grupo autóctono Qhana Inti, seguido por la solemnidad del Coro del Conservatorio Plurinacional. Vanguardia: La noche dará un giro hacia la modernidad con el colectivo de rap La Hoyada y una demostración de freestyle a cargo de New Old, demostrando que la institución es un espacio abierto para todas las expresiones. Cierre festivo: A las 21:30, la banda de bronce Auténtica Unión Juvenil hará retumbar el edificio para despedir a los visitantes con la alegría característica de las fiestas populares.

Un rincón internacional

Más allá de nuestras fronteras, el patio se transformará en un mercado artesanal y gastronómico con la participación de las delegaciones diplomáticas de Egipto, India y Ghana, permitiendo al público degustar sabores exóticos mientras disfruta de proyecciones de arte contemporáneo boliviano.

Ubicación estratégica: El Viceministerio forma parte del Circuito 1 (Zona Centro). Se recomienda a los visitantes integrar este punto en su recorrido junto a la Estación Central de Mi Teleférico y el espacio El Búnker para una experiencia cultural completa.

Horario de atención: 17:00 a 23:00.

Ingreso: Libre y gratuito.

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