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Desmantelan núcleo de seguridad armada vinculado a Sebastián Marset

En un operativo conjunto entre el GIOE Oriente-Felcn y el GICE, se desmanteló un punto de logística y armamento vinculado a la organización de Sebastián Marset, resultando en la aprehensión de cuatro personas, entre ellas dos brasileños y dos bolivianos.

Juan Marcelo Gonzáles

10/05/2026 9:29

Santa Cruz

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En un operativo conjunto entre el GIOE Oriente-Felcn y el GICE, se desmanteló un punto de logística y armamento vinculado a la organización de Sebastián Marset, resultando en la aprehensión de cuatro personas, entre ellas dos brasileños y dos bolivianos.

El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó sobre un exitoso operativo antidrogas realizado la mañana de este domingo en las inmediaciones de Jorochito, en la carretera La Guardia - La Angostura. El GIOE Oriente - Felcn, con el apoyo del GICE, ejecutó un allanamiento bajo la dirección funcional del ministerio Público, desmantelando un núcleo de seguridad armada vinculado a la estructura de Sebastián Marset.

Cuatro aprehendidos
Durante el operativo, se aprehendieron a cuatro personas, de las cuales dos son ciudadanos brasileños y dos bolivianos. En el lugar, los agentes de la Felcn encontraron una variedad de material bélico, incluyendo armas largas y cortas, así como cargadores y teléfonos celulares. También se hallaron caletas ocultas que contenían armas y sustancias controladas.

Sustancias y dinero incautados
El operativo permitió la incautación de dinero, cuya cantidad aún está en proceso de cuantificación, y productos relacionados con el tráfico de drogas. La indumentaria policial hallada en el lugar indica que el grupo detenido contaba con una estructura organizada, diseñada para operar de forma logística y con capacidad operativa, lo que resalta la seriedad y peligrosidad de la organización desmantelada.

Un punto estratégico de operaciones
El viceministro Justiniano subrayó que, a diferencia de otros operativos, este no fue un punto cualquiera, sino un punto con logística, armamento, ocultamiento y capacidad operativa, lo que demuestra la importancia del operativo en la lucha contra el crimen organizado.

Próximos pasos
La cuantificación de la droga, el dinero y otros elementos secuestrados será informada conforme avance el procedimiento. Mientras tanto, los aprehendidos han sido trasladados para continuar con los procedimientos legales correspondientes, y la investigación sobre el vínculo con la organización de Marset sigue en marcha.

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