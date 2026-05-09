En un esfuerzo conjunto por frenar la escalada de violencia y criminalidad, la Guarnición Militar de Santa Cruz activó este viernes el Plan de Operaciones “Coronel Ignacio Warnes”. La medida implica el despliegue inmediato de efectivos militares que realizarán tareas de apoyo a la seguridad ciudadana en coordinación directa con la Policía Boliviana.

El despliegue estratégico se ha distribuido de la siguiente manera para maximizar la cobertura en las zonas de mayor riesgo:

Santa Cruz de la Sierra: 700 efectivos destinados al patrullaje urbano.

Montero: 80 efectivos para reforzar la presencia estatal en el norte integrado.

Fuerzas participantes: El operativo es de carácter conjunto, involucrando personal de las tres fuerzas (Ejército, Aérea y Naval).

Un freno a la criminalidad

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santisteban, fue enfático al señalar que esta movilización busca desarticular organizaciones criminales que han mantenido en vilo a la sociedad con delitos de alto impacto.

"Este plan consiste en proteger a la población del crimen y defender a la sociedad de organizaciones que intentaban escalar en asesinatos, sicariatos y atracos. Hoy se acabó. Se les va a poner un freno", afirmó Santisteban.

El operativo está bajo el mando directo del General de Brigada Rider Calzadilla, Comandante de la Octava División del Ejército. Ante la peligrosidad de los grupos delictivos, las autoridades confirmaron que las tropas están preparadas para escenarios de alta confrontación.

Coordinación Interinstitucional: El plan integra los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y la Gobernación de Santa Cruz.

Capacidad de respuesta: Santiesteban justificó el uso de armamento letal por parte de los uniformados, señalando que es necesario para "defender la presencia de los criminales que están saliendo precisamente con armas de fuego y munición de guerra".

Con esta acción, el Estado busca devolver la tranquilidad a las calles cruceñas y enviar un mensaje de firmeza ante el avance del crimen organizado y las bandas delincuenciales en la región.

Mira la programación en Red Uno Play