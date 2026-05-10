Después de 12 días de bloqueos, camiones con gas llegan a Caranavi, empieza abastecimiento

Este domingo, a primeras horas de la mañana, los camiones cargados con gas (GLP) llegaron hasta la Avenida Cívica de Caranavi, donde decenas de familias se reunieron para abastecerse después de 12 días de bloqueos que afectaron gravemente el abastecimiento de productos esenciales. La llegada de los camiones con gas fue un respiro para los habitantes de la región, quienes enfrentaban grandes dificultades por la escasez del producto debido a los bloqueos en las carreteras.

Bloqueos y escasez de gas

Durante los últimos días, los bloqueos en las principales carreteras de acceso a Caranavi y el norte paceño habían generado un desabastecimiento crítico de gas y otros productos de primera necesidad. La incertidumbre y desesperación de los pobladores creció a medida que pasaban los días sin recibir abastecimiento regular. Sin embargo, la situación comenzó a mejorar con la llegada de los camiones con gas que finalmente permitieron que las familias pudieran reponer el suministro.

Acuerdos entre el gobierno y los sectores sociales

Esta mejora en el abastecimiento de gas se da después de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los sectores sociales. Los bloqueos fueron levantados tras la firma de un acuerdo que incluye medidas para garantizar el suministro de productos esenciales como el gas, y la rehabilitación de las vías de acceso. El acuerdo también implica el compromiso del gobierno para garantizar la seguridad y el libre tránsito en las carreteras del país.

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