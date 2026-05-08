Detienen a 7 personas en El Alto por corromper a menores en un bar clandestino

La Policía de El Alto realizó una intervención en la zona Ballivián, donde descubrió un bar clandestino camuflado como café internet, que operaba de manera ilegal. Según el informe policial, el lugar ya estaba siendo monitoreado por la policía como parte de un trabajo de vigilancia y seguimiento. Durante la operación, se constató que el bar estaba siendo utilizado por menores de edad, a quienes se les estaba comercializando bebidas alcohólicas.

El operativo permitió detectar a nueve menores de entre 16 y 17 años, algunos de los cuales se encontraban vestidos con su uniforme escolar.

"Durante el operativo se evidencia comercialización de bebidas alcohólicas a estudiantes de unidades educativas. Hemos logrado encontrar a nueve menores de edad entre 16 y 17 años. Una de las menores estaba aún caracterizada con su guardapolvo escolar" declaró la autoridad policial.

Detenciones y acusaciones

Como resultado de la intervención, la policía detuvo a siete personas, quienes fueron aprehendidas por el delito de corrupción de menores. Los detenidos fueron conducidos inmediatamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para ser procesados, mientras que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y posibles sanciones adicionales.

Compromiso con la seguridad pública

El caso ha generado gran preocupación en la comunidad, ya que pone en evidencia la vulnerabilidad de los menores ante el consumo de alcohol y otras conductas delictivas en lugares no regulados.

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