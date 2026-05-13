Diálogo decisivo en Cochabamba: Magisterio y Gobierno negocian incremento salarial bajo fuerte resguardo

En una jornada marcada por la tensión y la expectativa, la avenida Simón López se ha convertido en el epicentro de las negociaciones entre el Gobierno nacional y el sector educativo. Desde las 15:00 horas, la Ministra de Educación, Beatriz García, acompañada por el Ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sostiene una reunión clave con representantes del Magisterio Urbano y Rural.

El punto central que mantiene en vilo al sector es la demanda de un incremento salarial de al menos el 20%. Según los representantes de las bases, la urgencia responde a la situación económica actual y a la lentitud del escalafón docente, donde aseguran que un maestro puede tardar hasta cinco años en percibir una mejora leve en sus ingresos.

Avances en el pliego petitorio

A pesar de la complejidad de la negociación económica, otros puntos del conflicto parecen haber encontrado un cauce. Elmer Revollo, ejecutivo de los Maestros Urbanos, destacó que existe "buena predisposición" y que los temas administrativos presentan avances significativos:

Ítems: Se anunció la creación de 4.000 nuevos ítems , cuya distribución será analizada por una comisión técnica para asegurar que sean ítems de tiempo completo.

Ascenso de categoría: El proceso de discusión sobre el ascenso también será derivado a una comisión especializada en los próximos días.

Prioridad económica: Dado que los temas administrativos están encaminados, la mesa de diálogo se concentra hoy exclusivamente en el ajuste salarial.

Vigilia y restricciones viales

En las afueras del recinto, decenas de maestros mantienen una vigilia permanente a la espera de resultados. La seguridad está a cargo de un contingente policial que ha establecido varios anillos de resguardo en el ingreso principal del salón para garantizar el orden.

El tráfico vehicular en el carril norte de la avenida Simón López se encuentra totalmente interrumpido. La policía mantiene el corte de vía para evitar que el paso de vehículos entorpezca la movilización de los sectores sociales.

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