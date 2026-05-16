Diputado Labardens requiere cirugía tras golpiza en El Alto

El diputado Roger Labardens, de la bancada Alianza Unidad, fue agredido este viernes en un punto de bloqueo en la ciudad de El Alto, cuando se dirigía al aeropuerto internacional para tomar un vuelo hacia Santa Cruz. Según informó su hijo Álvaro Labardens, su padre fue brutalmente golpeado, recibió patadas en la cabeza y el cuello, y presenta un coágulo y un hematoma que requieren cirugía inmediata.

“A raíz de sus golpes tiene un coágulo y un hematoma en la cabeza. Tenemos que hablar con la familia para ver si se realiza la operación aquí en La Paz o si se traslada a Santa Cruz”, indicó Álvaro Labardens desde el hospital de la Caja Petrolera de Salud.

El incidente ocurrió cuando Labardens se desplazaba en taxi hacia el aeropuerto y, al encontrarse con la movilización, intentó evitar confrontaciones. Según su hijo, el diputado se bajó y trató de caminar más rápido para evadir a quienes lo seguían, pero fue alcanzado y agredido físicamente.

Requiere cirugía

La familia ya presentó una denuncia ante la Fuerza Pública, y el personal médico determinó la intervención quirúrgica urgente, considerando la edad avanzada del legislador y la gravedad de las lesiones.

El hecho resalta la tensión y violencia en los puntos de bloqueo de la ciudad de El Alto y pone en evidencia los riesgos que enfrentan los ciudadanos y autoridades durante las medidas de presión que afectan la libre circulación y seguridad de la población.

Las autoridades continuarán investigando el hecho para identificar a los agresores y determinar responsabilidades legales sobre la agresión sufrida por el diputado Labardens.

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