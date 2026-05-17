EE. UU. condena intentos de desestabilización en Bolivia y respalda al gobierno de Rodrigo Paz

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos se pronunció este domingo sobre la situación que atraviesa Bolivia a raíz de los bloqueos y movilizaciones que se registran desde hace más de dos semanas en diferentes regiones del país.

A través de una publicación en redes sociales, la entidad estadounidense señaló que las protestas y disturbios generaron una “crisis humanitaria” debido a la escasez de medicamentos, alimentos y combustible que afecta a la población boliviana.

Asimismo, expresó su respaldo al gobierno del presidente Rodrigo Paz y condenó las acciones que, según el pronunciamiento, buscan desestabilizar a una administración elegida democráticamente.

“Condenamos todas las acciones dirigidas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz y apoyamos sus esfuerzos por restablecer el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, señala parte del comunicado difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El pronunciamiento se da en medio de un contexto de tensión social marcado por bloqueos de carreteras, marchas y protestas impulsadas por distintos sectores que exigen la renuncia del mandatario.

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