El Alto: Confirman tercer fallecido por los bloqueos: una joven de 20 años

Una joven de 20 años falleció en la ciudad de El Alto, convirtiéndose en la tercera víctima mortal reportada como consecuencia de los bloqueos que afectan la circulación de ambulancias y el acceso oportuno a servicios de salud en el país.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, informó que la joven padecía una enfermedad de base y tuvo dificultades para ser trasladada a un nosocomio, debido a la falta de transporte y a los puntos de bloqueo instalados en distintas zonas.

Según el reporte, la víctima sufrió complicaciones de salud durante varias horas antes de que una ambulancia lograra recogerla. Sin embargo, el paso no habría sido inmediato en todos los sectores. Finalmente, ingresó a terapia intensiva la tarde del miércoles, pero falleció durante las primeras horas de este jueves.

Otras victimas

Este caso se suma a las dos muertes previamente confirmadas por la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores. La primera víctima fue Ana Enns, ciudadana de Belice nacionalizada boliviana de 56 años, quien se descompensó cuando retornaba de Perú por la ruta de Desaguadero. Al llegar al centro de salud, ya no presentaba signos vitales.

La segunda víctima fue un paciente con falla renal aguda de la comunidad Candelaria, en Guanay, quien no pudo llegar a su sesión de hemodiálisis debido a los bloqueos registrados en Caranavi.

Derechos Humanos

Ante esta situación, autoridades sanitarias y representantes de Derechos Humanos reiteraron la urgencia de garantizar el libre paso de ambulancias, oxígeno, medicamentos y vehículos de emergencia durante los conflictos.

Ministerio de Salud

La ministra Flores hizo un llamado a los sectores movilizados, entre ellos la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para permitir el tránsito de ayuda médica y evitar nuevas pérdidas humanas.

Mientras persisten los bloqueos en diferentes puntos del país, crece la preocupación por el impacto de estas medidas en pacientes que requieren atención urgente y tratamientos permanentes.

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