El Alto: Panificadores alertan posible desabastecimiento de pan de batalla por bloqueos

El pan de batalla en El Alto podría dejar de elaborarse a partir de este domingo, advirtió Juan de Dios Castillo, dirigente de los panificadores de la ciudad, debido a la falta de insumos esenciales como harina, manteca, azúcar y levadura, agravada por los bloqueos en distintos distritos.

“Más que todo los compañeros están ahorita para esta semana. No teníamos más ya la harina. De lunes ya no estamos garantizando de que haya pan para la población”, señaló Castillo.

Afecta a producción

El dirigente explicó que la situación afecta directamente la producción y el abastecimiento, y que los panificadores se encuentran en estado de emergencia ante la escasez de materia prima.

“Todos nosotros nos encontramos de la misma manera, de emergencia, de que no estamos teniendo ya los insumos: harina, manteca, azúcar… más que todo la levadura no la tenemos”, agregó.

Castillo indicó que los comerciantes no han podido reabastecerse debido a que los productos no pueden salir con normalidad por los bloqueos, lo que amenaza con generar un desabastecimiento de pan para los alteños en los próximos días.

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