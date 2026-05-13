El Alto: Vecinos capturan a presuntos atracadores y queman vehículo

Momentos de tensión y furia vecinal se vivieron en la zona de Cupilupaca, donde vecinos sorprendieron a dos presuntos atracadores luego de que ingresaran a un domicilio y robaran aproximadamente Bs 10 mil.

Según el relato de los habitantes, los antisociales intentaron darse a la fuga a bordo de un vehículo; sin embargo, el motorizado habría presentado fallas mecánicas, situación que fue aprovechada por los vecinos para interceptarlos.

Atraparon a presunta ladrón

En medio del tumulto, los pobladores lograron reducir a una mujer que presuntamente participó del robo, quien fue retenida y atada mientras aguardaban la llegada de efectivos policiales. Entretanto, el otro sospechoso consiguió escapar del lugar llevándose el dinero sustraído.

La indignación de los vecinos terminó con el vehículo de los presuntos delincuentes envuelto en llamas. De acuerdo con testimonios preliminares, en el interior del motorizado se encontraron objetos que serían robados.

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