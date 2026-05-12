El exfutbolista Murilo Cazagrande es el nuevo director Municipal de Deportes de Santa Cruz

El exfutbolista Murilo Cazagrande fue posesionado oficialmente este martes como el nuevo Director de la Dirección Municipal de Deportes y Juventud.

Cazagrande, figura reconocida por su paso en diversos clubes del fútbol regional, asumió el reto tras la designación directa del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra. El nombramiento se hizo oficial a través de los canales institucionales y fue ratificado por el propio exjugador mediante un mensaje de compromiso en sus redes sociales.

A través de sus cuentas oficiales, Cazagrande expresó su gratitud por la confianza depositada en su perfil para liderar un área clave en el desarrollo social de la ciudad.

"Recibo esta misión con humildad, dedicación y la voluntad de trabajar incansablemente por el desarrollo del deporte y el fortalecimiento de nuestra ciudad", manifestó la nueva autoridad.

De acuerdo con las declaraciones del nuevo director, su plan de trabajo se centrará en tres pilares fundamentales:

Impulso de talentos: Identificación y apoyo a deportistas emergentes en los barrios cruceños.

Transparencia: Gestión de recursos con un enfoque serio y abierto hacia el pueblo boliviano.

Transformación social: Utilizar el deporte y las políticas de juventud como herramientas para transformar vidas.

La llegada de Cazagrande al gabinete municipal generó expectativa en el sector deportivo, dado su conocimiento de primera mano sobre la realidad de los atletas locales. "Juntos construiremos nuevos proyectos y transformaremos vidas a través del deporte", concluyó.

Publicación de Cazagrande en redes sociales.

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