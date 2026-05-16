“El objetivo era salvar vidas”: Gobierno destaca resultados del Corredor Humanitario

Gálvez informó que cisternas de oxígeno, jet fuel y medicamentos llegaron a la ciudad tras el desbloqueo de rutas, y reiteró que el objetivo principal fue salvar vidas y proteger a la población.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial José Luis Gálvez explicó el contexto del operativo “Corredor Humanitario” realizado en La Paz y El Alto, con la policía Boliviana y las Fuerzas Armadas cuyo objetivo principal fue garantizar la llegada de insumos críticos para salvar vidas, incluyendo oxígeno, combustible para aviones y medicamentos.

“El objetivo central de este operativo era viabilizar que estos insumos lleguen de manera inmediata a nuestra ciudad. Hoy se ha conseguido que cuatro cisternas de oxígeno, varias de jet fuel y camiones con medicamentos entren a la ciudad”, afirmó Gálvez.

Se hizo de forma pacífica

El vocero enfatizó que la operación se realizó en el marco de la ley, priorizando la seguridad de todos, incluso de quienes oponían resistencia al tránsito de los camiones, y destacó el profesionalismo del personal militar y policial durante la intervención.

“Todo se ha conseguido a partir de la conversación, del diálogo, de la aplicación de la ley. Se aprendió a algunas personas cuando hubo reacciones violentas, respetando sus derechos”, agregó.

Gálvez también hizo un llamado a la población y sectores movilizados para que depongan actitudes violentas, reiterando que el operativo no buscaba confrontación, sino proteger la vida de los enfermos, asegurar la llegada de alimentos y medicamentos, y garantizar el funcionamiento de los puentes aéreos.

“Queremos invitarlos a que depongan las actitudes violentas. No tenían el objetivo de ofender ni de lastimar, sino de aplicar la ley priorizando la vida sobre todas las cosas”, subrayó.

Repliegue de efectivos

El vocero también puntualizó que tras haber conseguido el objetivo operativo que inició la madrugada de este sábado los efectivos policiales y militares volverán a replegarse a sus instituciones.

Finalmente, destacó que el presidente Rodrigo Paz mantiene un diálogo constante con los distintos sectores movilizados, incluyendo a la Central Obrera Regional del Alto, para atender demandas y buscar soluciones pacíficas, enfatizando que la violencia solo genera daño y pérdidas de vidas.

“La forma de resolver cualquier dificultad es a partir del diálogo”, concluyó Gálvez, confirmando que los insumos ya se encuentran a disposición de la población.

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