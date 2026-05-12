Empresarios y productores se reúnen con Rodrigo Paz por conflicto de la Ley 1720

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió la mañana de este martes en la ciudad de La Paz a representantes de sectores productivos, empresarios y exportadores del país, en medio del conflicto generado por la abrogación de la Ley 1720 y los bloqueos instalados en diferentes carreteras del país.

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, informó que durante el encuentro se pidió al Gobierno tomar acciones para restablecer la transitabilidad en las rutas bloqueadas.

“Hemos planteado al presidente que busque la manera de desbloquear las carreteras que hoy tienen a todos los bolivianos con problemas de abastecimiento de alimentos y cortando las exportaciones”, señaló Barriga.

Por otra parte, dijo que en la reunión los ministros y el presidente del Senado explicaron las acciones que se están realizando en torno a la Ley 1720, que fue abrogada en la Cámara de Diputados y será tratada en la Cámara de Senadores.

“Confeagro ha manifestado que no está de acuerdo con la abrogación, pero las explicaciones apuntan a que debemos buscar la pacificación del país. Bolivia necesita recuperar su tranquilidad para poder producir”, agregó.

El representante de los exportadores advirtió que las medidas de presión están afectando tanto el abastecimiento interno como el cumplimiento de compromisos comerciales con mercados internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play