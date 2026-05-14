La inseguridad bajo la modalidad del "descuidismo" vuelve a poner en alerta a los propietarios de negocios en el centro de la ciudad. Cámaras de vigilancia registraron ayer un robo de gran agilidad en un establecimiento ubicado en la calle 16 de Julio, donde un delincuente logró sustraer una computadora portátil en cuestión de segundos.

El "modus operandi"

Las imágenes de seguridad son reveladoras. El sujeto ingresó al local y, con movimientos calculados, detectó que el escritorio de atención se encontraba momentáneamente vacío. Aprovechando la ausencia del responsable, el delincuente se acercó al mostrador con total naturalidad.

Sin mostrar nerviosismo, el individuo se tomó el tiempo necesario para desconectar los cables de la laptop que estaba sobre el mostrador. Una vez liberado el equipo, procedió a ocultarlo debajo de su ropa para luego abandonar el lugar caminando tranquilamente, antes de que los encargados notaran su presencia.

Alerta a los comerciantes

El hecho, que ocurrió a plena luz del día, demuestra la rapidez con la que operan estos antisociales, quienes se especializan en vigilar negocios a la espera de un mínimo descuido.

Recomendaciones de seguridad:

No dejar equipos de valor (laptops, celulares o cajas chicas) a la vista en mostradores si va a retirarse del área, aunque sea por unos segundos.

Asegurar los dispositivos con cables de seguridad con llave o candado (Kensington lock).

Instalar sistemas de alerta o timbres que anuncien el ingreso de personas al local.

La policía ya cuenta con el registro de las cámaras para intentar identificar al autor de este robo, quien aprovechó la vulnerabilidad del establecimiento para cometer el ilícito.

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