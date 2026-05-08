Encuentran sin vida a reclusa fugada del psiquiátrico de Miraflores

Una mujer de 42 años que había escapado del psiquiátrico de Miraflores fue encontrada sin vida en las últimas horas en la zona de Pura Pura, cerca de la autopista. Según el reporte policial, la autopsia determinó que la causa de su muerte fue broncoaspiración, aunque se hallaron indicios de que su rostro podría haber sufrido depredación canina. Tras el levantamiento legal del cuerpo, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para continuar con los estudios pertinentes.

La mujer contaba con libertad provisional debido a un cuadro de esquizofrenia, y su muerte ha quedado bajo investigación de las autoridades competentes.

Antecedentes y contexto del caso

La reclusa tenía antecedentes penales relacionados con un caso que conmocionó a la población paceña en 2024, cuando fue procesada por el delito de infanticidio. En ese entonces, se descubrió que sus dos hijos, de 6 y 9 años, habían sido hallados sin vida por su padre en su habitación en la zona de Puente Topater. El crimen fue catalogado como doble infanticidio y marcó profundamente a la ciudadanía debido a la brutalidad del hecho.

La autopsia determinó que falleció por broncoaspiración. La misma se encontraba en la zona de Pura Pura y prácticamente por la autopista, con antecedentes. En primer tren estaba con el rostro, aparentemente tendría depredación canina." declaró la autoridad policial.

Diligencias y seguimiento

Las autoridades realizaron varias diligencias investigativas tras el caso de infanticidio, y debido a su cuadro psiquiátrico, la mujer fue enviada al psiquiátrico de Miraflores, donde posteriormente se fugó, lo que generó una nueva preocupación en torno a su bienestar y el de la sociedad.

Investigación en curso

La causa de su fuga y las circunstancias de su muerte continuarán siendo investigadas por la Policía, para esclarecer todos los detalles de su fuga y determinar si hubo negligencia o falta de seguimiento en su tratamiento.

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