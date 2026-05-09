Encuentro Nacional en Cochabamba será transmitido por Red Uno; conozca la agenda

Todo está listo en la capital valluna. A falta de poco más de sesenta minutos para que el reloj marque las 09:00, autoridades electas, líderes políticos y sectores sociales se preparan para dar inicio al “Gran Encuentro Nacional”, una cita calificada por el Gobierno como el punto de partida para una nueva etapa política en el país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, subrayó que este evento no es una reunión protocolar más, sino el espacio donde se marcará la hoja de ruta de las reformas que Bolivia demanda, especialmente en áreas críticas como la política hidrocarburífera y la transformación institucional.

La agenda: Minuto a minuto del encuentro

El evento tendrá una duración estimada de ocho horas y seguirá un cronograma estricto para garantizar la participación de todos los niveles del Estado:

09:00: Apertura oficial con el Himno Nacional.

09:10: Explicación técnica del formato a cargo de José Luis Gálvez.

09:20: Discurso inicial del Presidente Rodrigo Paz Pereira , quien expondrá la justificación histórica y política del reencuentro.

09:35 - 12:00: Intervención de los Gobernadores de los nueve departamentos, seguidos por los Alcaldes .

12:00 - 13:30: Espacio para las Brigadas Parlamentarias .

14:00 - 15:00: Tras el receso, se retomará con las organizaciones sociales, productivas e institucionales .

15:00 - 16:30: Participación de representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, seguida por los líderes de alianzas políticas nacionales.

16:30: Discurso de clausura y presentación de conclusiones por el mandatario.

Gálvez enfatizó que Bolivia atraviesa el cierre de un ciclo y que este diálogo se sustenta en la legitimidad del voto ciudadano, alejándose de la lógica de un "partido dominante".

“En Bolivia nadie sobra. El esfuerzo es para permitirnos un reencuentro entre bolivianos y construir los consensos necesarios para las reformas que el país demanda”, manifestó el vocero.

Cobertura total

Dada la relevancia de los temas a tratar —que incluyen la crisis de los hidrocarburos y la reestructuración estatal—, la población podrá seguir cada detalle del evento. Red Uno de Bolivia realizará una cobertura especial transmitiendo el encuentro de principio a fin a través de sus plataformas digitales y señal televisiva, permitiendo que el país sea testigo de los acuerdos que emanen de esta histórica jornada en Cochabamba.

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