Enfrentamientos, tensión y gasificación terminan con 8 arrestados en La Paz

Una nueva jornada de tensión se vivió en la ciudad de La Paz, donde mineros cooperativistas y maestros rurales protagonizaron enfrentamientos con efectivos policiales en diferentes puntos del centro paceño.

Marcha de mineros

El primer conflicto se registró en inmediaciones de Plaza Murillo, donde un grupo de mineros intentó ingresar hasta el centro político del país para entregar su pliego petitorio. Ante el avance de los manifestantes, la Policía intervino con el uso de agentes químicos para dispersar la movilización y evitar el ingreso al perímetro de seguridad.

Durante el enfrentamiento se registraron momentos de tensión, con gases lacrimógenos, corridas y presencia policial en calles cercanas a la Vicepresidencia del Estado y otras instituciones públicas.

Magisterio rural

Otro punto de conflicto se produjo en puertas del Ministerio de Educación, donde maestros rurales llegaron en protesta y apedrearon las instalaciones de la institución. Según el reporte desde el lugar, los movilizados lanzaron piedras y objetos contra la infraestructura, mientras funcionarios aún permanecían al interior del edificio.

Arrestados

De acuerdo con el reporte policial, la jornada dejó ocho personas arrestadas, entre ellas una mujer, tras los hechos de violencia registrados en el centro de la sede de gobierno.

Gobierno

En paralelo, el Gobierno, a través de la autoridad económica José Gabriel Espinoza, informó que en las próximas horas se anunciarán medidas económicas para el país, en medio de la presión de distintos sectores movilizados.

14 días de bloqueos

Las protestas cumplen ya 14 días, con carreteras bloqueadas en diferentes regiones del país. Esta situación ha generado preocupación por el desabastecimiento en mercados de La Paz y El Alto, donde algunos productos comenzaron a escasear o elevar sus precios debido a las dificultades en el transporte.

YPFB

A este panorama se suma el comunicado de YPFB, que anunció que no enviará cisternas con combustible a zonas donde existan bloqueos, por razones de seguridad para los conductores y las unidades de transporte. La estatal informó que el abastecimiento se restablecerá 48 horas después de que se levanten las medidas de presión.

La situación mantiene en alerta a la población, mientras el centro paceño intenta recuperar la normalidad tras una jornada marcada por enfrentamientos, gases lacrimógenos, daños materiales y arrestos.

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