EPSAS desmiente corte de agua por bloqueos y denuncia difusión de audios falsos

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS S.A.) desmintió este martes versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto corte del servicio de agua potable debido a los conflictos y bloqueos registrados en el país.

A través de un comunicado oficial, la estatal calificó como “falso y malintencionado” un audio viral que señala que grupos de bloqueadores procederían al cierre de válvulas en las represas, provocando la interrupción del suministro de agua en La Paz y El Alto.

“EPSAS S.A. aclara enfáticamente que dicha información es totalmente falsa. El sistema de abastecimiento y distribución de agua potable opera con absoluta normalidad”, señala el documento difundido por la empresa.

La institución aseguró además que no existe ninguna situación que contemple el cierre de válvulas ni la suspensión del servicio por las causas mencionadas en los mensajes difundidos en redes sociales.

Resguardo policial

EPSAS informó que todas sus instalaciones se encuentran resguardadas y cuentan con medidas de seguridad coordinadas con efectivos de la Policía Boliviana para garantizar la continuidad operativa de los sistemas de agua potable.

La empresa también advirtió que este mismo audio ya había circulado anteriormente y reaparece con el objetivo de generar alarma, desinformación y preocupación entre la población usuaria.

En ese sentido, la estatal exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir contenido no verificado que pueda provocar incertidumbre.

Finalmente, EPSAS ratificó su compromiso de garantizar la continuidad, estabilidad y normal prestación del servicio de agua potable para toda la población paceña y alteña.

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