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¿Eres uno de los nuevos beneficiarios? Así podrás cobrar el bono PEPE

El plazo de cobro del Bono PEPE fue ampliado hasta el 19 de junio, permitiendo a beneficiarios pendientes acceder al pago de Bs 450 en una sola entrega.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/05/2026 10:29

Bolivia

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El programa del Bono PEPE amplió su periodo de pago, brindando mayor flexibilidad a los antiguos y nuevos beneficiarios. Con esta medida, las personas habilitadas podrán acceder al beneficio hasta el 19 de junio, sin las restricciones de cronogramas anteriores.

Durante esta etapa, el pago se realizará de forma directa y en un solo desembolso de Bs 450, eliminando limitaciones por número de cédula o fecha de nacimiento, lo que busca facilitar el acceso al beneficio para más personas.

¿Qué necesitas para cobrar?

Para realizar el cobro del bono, solo es necesario presentar:

  • Cédula de identidad vigente
  • Carnet de sufragio de la segunda vuelta

No se requieren formularios adicionales ni trámites previos. Las entidades financieras habilitadas están autorizadas a efectuar el pago únicamente con estos documentos.

¿Quiénes pueden acceder al Bono PEPE?

El beneficio está dirigido a personas que ya formaban parte de programas sociales previos, entre ellos:

  • Bono Juana Azurduy
  • Bono Juancito Pinto
  • Bono Anual de Indigencia o Ceguera
  • Bono de Discapacidad Grave o Muy Grave
  • Renta Dignidad (excepto rentistas)

Además, la cobertura se amplió a estudiantes regulares e inscritos en:

  • Unidades educativas fiscales y de convenio del subsistema de educación regular
  • Centros públicos de educación especial del subsistema de educación alternativa y especial

Con esta ampliación, el programa busca llegar a más beneficiarios y facilitar el acceso al pago dentro del nuevo plazo establecido.

Mira la programación en Red Uno Play

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