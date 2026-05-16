La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas ejecutan un operativo conjunto para despejar los bloqueos instalados en la carretera que conecta La Paz con Oruro, especialmente en el sector de Achica Arriba, donde aún permanecen promontorios de tierra sobre la vía.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, el coronel Juan Amílcar Sotopeña Torres, informó que las tareas comenzaron desde las 2:00 de la madrugada con el objetivo de restablecer el tránsito vehicular y garantizar el orden público.

“Desde las 2:00 de la mañana estamos realizando operaciones de mantenimiento del orden público. Hemos cruzado más de cinco puntos de bloqueo y en algunos casos hicimos uso de agentes químicos para permitir el tránsito”, señaló la autoridad en contacto con la RED UNO.

En varios sectores, los bloqueadores dejaron montículos de tierra y piedras que dificultan el paso de los vehículos. Mientras se espera la llegada de maquinaria pesada de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), efectivos militares realizan el retiro manual del material utilizando palas y picotas.

Sotopeña indicó que el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas busca habilitar la circulación de cientos de camiones y cisternas que permanecen detenidos en la ruta.

“Juntamente con las Fuerzas Armadas estamos trabajando para dar paso a todos los camiones y cisternas que están parados junto a muchas personas en este lugar”, afirmó.

Las autoridades prevén continuar con las labores de limpieza y despeje durante las próximas horas hasta restablecer completamente el tránsito en la carretera interdepartamental.

Mira la programación en Red Uno Play