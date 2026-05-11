Evite filas: El Certificado de No Rentista ya se puede tramitar de forma virtual

En un esfuerzo por modernizar sus servicios y brindar mayor comodidad a la población, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) reforzó la difusión de su plataforma digital para la emisión del Certificado de No Rentista. Este documento, fundamental para acreditar la condición de una persona en diversos trámites administrativos, ya puede obtenerse de forma 100% digital.

Un proceso ágil en 6 pasos

Para garantizar que el usuario pueda autogestionar su documento de manera exitosa, la institución ha diseñado una guía práctica simplificada:

Inicio de Sesión: Acceda a la plataforma virtual con sus credenciales enviadas por correo electrónico o a través de Ciudadanía Digital. Menú Lateral: En el panel izquierdo, seleccione la opción "Rentista/No Rentista – Grupo Familiar". Registro del Solicitante: Ingrese los datos personales (C.I., número de celular y parentesco) y haga clic en REGISTRAR. Solicitud de Emisión: En la sección "Emitir Certificado", localice a la persona registrada y presione el botón GENERAR. Detalles de Solicitud: Si cuenta con código de Apostilla, ingréselo; de lo contrario, deje el espacio en blanco y haga clic en GUARDAR. Descarga e Impresión: Finalmente, presione el botón IMPRIMIR para obtener el certificado en formato PDF de manera inmediata.

SENASIR Facilita la Obtención del Certificado de No Rentista de Forma Virtual

Recomendaciones y seguridad

El SENASIR enfatiza la importancia de la seguridad digital, recordando a los usuarios no compartir sus credenciales de acceso y mantener sus datos personales actualizados. Aquellas personas que necesiten apoyo con el manejo de la computadora pueden solicitar la ayuda de familiares de confianza para realizar el proceso de forma segura.

"Asegura tus trámites; tu certificado está a un clic de distancia. No lo dejes para el último momento", señala la institución en su campaña informativa.

Para resolver dudas o recibir asistencia técnica, los ciudadanos pueden contactarse a través de los siguientes medios:

Línea directa / WhatsApp: 715 32 879

Redes Sociales: @SENASIR en Facebook e Instagram.

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