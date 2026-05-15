Exministro cuestiona bloqueos y pide resolver conflictos por vías legales

Para el exministro de Defensa, Reymi Ferreira, el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz “raya en lo inconstitucional” y, en caso de existir disconformidad con la gestión gubernamental, considera que deben activarse mecanismos legales y democráticos establecidos en la normativa vigente.

“Hay formas de expresar el desacuerdo con la gestión de Gobierno. De aquí a dos años existe la opción de impulsar un revocatorio, pero no es la vía salir con dinamitas y convulsionar el país. Continuar estas movilizaciones responde a otro tipo de intenciones que no son compatibles con el sistema democrático”, afirmó Ferreira.

El exministro sostuvo que las exigencias de renuncia presidencial no solo representan un escenario peligroso, sino que además podrían profundizar la crisis económica y aumentar la polarización política y social en Bolivia.

“Eso puede llevarnos a terrenos muy peligrosos. Lo ideal es seguir la vía del diálogo y reconducir la insatisfacción y los pedidos a través de canales legales. Les guste o no, hay un gobierno y las reglas de la democracia son esas”, agregó.

Las declaraciones de Ferreira se producen en medio del escenario de conflictividad social, marchas y bloqueos impulsados por distintos sectores que exigen cambios en la conducción del país y cuestionan la gestión del Gobierno.

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