Feminicidio en Warnes: Hallan enterrado el cuerpo de una mujer desaparecida desde abril

El cuerpo de una mujer que se encontraba desaparecida desde abril de este año fue hallado enterrado en el municipio de Warnes. Su pareja, señalado como el presunto autor del crimen, había fugado a Chile, pero retornó al país y fue capturado por la Policía esta jornada en el municipio de Porongo.

De acuerdo con la información preliminar, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) trasladaron al sospechoso hasta el lugar donde presuntamente ocurrió el hecho y donde habría enterrado el cuerpo de la víctima.

Tras el hallazgo, los restos de la mujer fueron recuperados y trasladados a la morgue de Warnes, donde se realizará la autopsia médico-legal para establecer las causas de la muerte.

La hermana de la víctima manifestó que desconocía lo sucedido y que creía que su familiar se encontraba en Chile. La mujer permanecía desaparecida desde abril, mientras su pareja habría salido del país.

Según información preliminar, el sospechoso habría confesado su participación en el hecho. La Policía lo capturó este sábado en Porongo, luego de que retornara a Bolivia.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta en la que ocurrió el crimen. El Ministerio Público deberá ampliar los detalles de la investigación, mientras se aguardan los resultados de la autopsia médico-legal.