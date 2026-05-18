Fiscalía confirma orden de aprehensión contra Mario Argollo, dirigente de la COB

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de las investigaciones iniciadas por los hechos registrados durante los conflictos y movilizaciones en el país.

Mariaca explicó que el proceso se activó luego de una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno durante el pasado fin de semana contra diferentes personas presuntamente vinculadas a hechos ocurridos principalmente en La Paz y El Alto.

“El Ministerio de Gobierno, el pasado fin de semana, ha realizado una denuncia contra diferentes personas y nosotros somos responsables de la investigación que llevamos adelante como Ministerio Público”, señaló.

Informes policiales y de inteligencia

El fiscal general indicó que la investigación se sustenta en diferentes informes policiales, reportes de inteligencia de la Policía Boliviana y material remitido al Ministerio Público.

Según Mariaca, también se recibieron barridos realizados por la unidad de ciberdelincuencia, que analizó imágenes, videos y otros elementos difundidos en el contexto de los conflictos.

“Se emitieron diferentes informes policiales y, en especial, informes de inteligencia de la Policía Boliviana al Ministerio Público, como también se hicieron llegar diferentes barridos que realizó la unidad de ciberdelincuencia de diferentes imágenes, videos y otros”, explicó.

De acuerdo con esos reportes, se habría identificado la presunta participación de Argollo y otras personas en hechos registrados en Bolivia, especialmente en el departamento de La Paz.

Orden emitida el 17 de mayo

Mariaca sostuvo que, tras la valoración de los elementos recolectados, el Ministerio Público emitió una resolución fundamentada de aprehensión en uso de sus facultades constitucionales y procesales.

“El Ministerio Público ha emitido una resolución de aprehensión en base a las facultades establecidas, que es del pasado 17 de mayo”, informó.

La orden, según explicó, ya se encuentra en manos del Comando General de la Policía Boliviana y del investigador asignado al caso, quienes deberán ejecutarla.

“Son ellos los que ahora tienen que ejecutar dicha orden de aprehensión para poner a disposición del Ministerio Público a esta persona”, precisó Mariaca.

Investigan varios delitos

Respecto a los delitos investigados, el fiscal general señaló que la denuncia presentada incluye la presunta comisión de varios ilícitos, entre ellos instigación pública a delinquir y un posible delito de terrorismo, conforme a lo señalado por el Ministerio de Gobierno.

“La denuncia que ha presentado el Ministerio de Gobierno habla de instigación pública a delinquir, varios otros delitos, y entre ellos se habla de un posible delito de terrorismo”, afirmó.

Mariaca remarcó que la ejecución de la orden de aprehensión corresponde ahora a la Policía Boliviana, mientras el Ministerio Público continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades.

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